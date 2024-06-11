Президент Франции Эммануэль Макрон готов уйти в отставку в случае победы правых на досрочных парламентских выборах, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

По его словам, Макрон обсуждает такой сценарий со своим окружением и "готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока".

В то же время в публикации говорится, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента и он готов сосуществовать с правым парламентом до президентских выборов 2027 года.

Ранее Макрон принял решение о роспуске нацсобрания на фоне поражения своих сторонников на выборах в европарламент.

Во Франции предсказали будущее Макрона в случае проигрыша

Отмечалось, что это решение стало неожиданным для многих во Франции и встретило заметное сопротивление внутри правительства. Так, премьер-министр Габриэль Атталь пытался отговорить главу государства и предложил ему свою отставку.

Первый тур досрочных выборов в нацсобрание состоится 30 июня.