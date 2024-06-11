Во Франции предупредили Макрона, что он играет с огнем, распуская парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит опасную политику, распуская Национальное собрание, что может привести к хаосу внутри страны. Le Monde называет такое развитие событий "игрой с огнем, в которой глава государства может сжечь себя и увлечь за собой страну". Как следует из текста, распуская парламент после убедительной победы "Национального объединения", Макрон попытался отвлечь внимание и избежать "распрей" внутри коалиции, куда входит его партия "Возрождение". "Макрон искал способ спастись в ночь унизительного поражения. Несмотря на то, что он был полностью предан предвыборной кампании, используя все имеющиеся в его распоряжении рычаги он не смог остановить падение списка своей коалиции", - пишет Le Monde. По мнению авторов материала, Макрон затеял "безумно опасную операцию", в которой он в среднесрочной перспективе рискует потерпеть очередную электоральную неудачу, получив неуправляемый парламент. "Играя с огнем, глава государства может в конечном итоге сжечь себя. И увлечь за собой в пламя всю страну", - отмечается в материале. До этого стало известно, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь просил Эммануэля Макрона принять его отставку вместо роспуска парламента и назначения внеочередных выборов в законодательный орган.