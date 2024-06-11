Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ

Компания Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска.

По его словам, Apple не знает, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI. Маск заявил, что готов запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях, так как внедрение в них искусственного интеллекта является «недопустимым нарушением безопасности».

10 июня OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в программы Apple на iOS, iPadOS и macOS. Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты, создавать текстовую расшифровку телефонных звонков, генерировать изображения.