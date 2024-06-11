В КНР отреагировали на резолюцию США в СБ ООН по перемирию в Газе

Предложенная американскими властями и принятая 10 июня в Совете Безопасности ООН резолюция в поддержку нового предложения о перемирии между Израилем и ХАМАС является неоднозначной по многим аспектам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Китая при ООН Фу Цуна.

По его словам, существуют опасения насчет того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трех его стадий без накладок. Китай поддержал данный документ в связи с тем, что в резолюции прописано положение о прекращении огня, что совпадает с позицией Пекина, указал дипломат. Он отметил, что необходимо остановить кровопролитие и смягчить гуманитарную катастрофу.

СБ ООН принял резолюцию США по Газ

10 июня Совбез ООН принял проект резолюции США в поддержку сделки о перемирии в Газе. Россия воздержалась от голосования. Как заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, у России есть ряд вопросов к резолюции. Он указал, что не были прояснены детали сделки.

Предложенная американской стороной резолюция состоит из семи пунктов. На первом месте значится призыв к ХАМАС принять соглашение, а стороны — выполнять положения резолюции без каких-либо условий и промедления. Также документ призывает все страны — члены ООН поддерживать выполнение соглашения и подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе мирного сосуществования двух государств.