NYP: пограничникам в Калифорнии приказали депортировать российских мигрантов

Пограничники из штата Калифорния получили указание в срочном порядке после задержания депортировать из США нелегальных мигрантов из России.

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Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

По информации издания, немедленно высылать из США также приказали совершеннолетних мигрантов из Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Нелегальные мигранты из других стран смогут находиться на территории штата в период разбирательства их дел, отмечается в публикации.

Действие приказа распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу страны.