Трюдо забеспокоился из-за роста поддержки правых партий на выборах в ЕП

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его беспокоит рост поддержки правых партий, который отражают результаты выборов в Европарламент.

Его слова передаёт ТАСС.

«Мы видим рост популистских правых сил, практически в каждой демократической стране, это вызывает беспокойство», — заявил Трюдо во время посещения провинции Квебек.



Премьер-министр Канады считает, что правые партии для получения голосов используют в своей риторике «гнев, страх, разлад и тревогу».

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о серьёзном недовольстве населения.