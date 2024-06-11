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Трюдо выразил обеспокоенность ростом поддержки правых сил в Европе

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его беспокоит рост поддержки правых партий, который отражают результаты выборов в Европарламент.

Трюдо забеспокоился из-за роста поддержки правых партий на выборах в ЕП
© РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС.

«Мы видим рост популистских правых сил, практически в каждой демократической стране, это вызывает беспокойство», — заявил Трюдо во время посещения провинции Квебек.

Премьер-министр Канады считает, что правые партии для получения голосов используют в своей риторике «гнев, страх, разлад и тревогу».

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о серьёзном недовольстве населения.

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