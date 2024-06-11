В Китае начали наказывать за богатую жизнь

Популярные китайские блогеры, которые набирали миллионы просмотров на том, что хвастались дорогими украшениями, люксовыми сумками, элитными автомобилями и огромными квартирами, практически одновременно начали пропадать из соцсетей. Их аккаунты заблокировали, а миллионам подписчиков осталось лишь гадать, почему это произошло. В истории загадочного исчезновения самых богатых блогеров разбиралась «Лента.ру».

© Wang Hongquanxing / Douyin / New York Post

Роскошь напоказ

Один из самых известных блогеров, попавших под блокировку, — 31-летний Ван Хунцюаньсин из провинции Хэбэй, которого прозвали в сети китайским аналогом Ким Кардашьян. На платформе Douyin — китайской версии TikTok — на мужчину было подписано более 4,3 миллиона пользователей. Прославили его в основном видео, в которых он показывал свою коллекцию ювелирных украшений и дизайнерские сумки.

Ван снимался в видео, будучи усыпанным розовыми бриллиантами, жемчугом размером с голубиное яйцо и изысканными нефритами Sixth Tone китайское интернет-СМИ



Весь образ жизнь Хунцюаньсина — это бесконечный очень тяжелый люкс: блогер утверждает, что не выходит из дома, если стоимость надетых на нем вещей и украшений не достигает 10 миллионов юаней (122 миллиона рублей по текущему курсу), Пекине. По данным СМИ, общая стоимость недвижимости — около 800 миллионов юаней (9,7 миллиарда рублей).

Другая блогерша, которая тоже внезапно пропала из сети, — Баоюй Цзяцзе. В китайских соцсетях ее называли самой богатой женщиной интернета. Она нередко устраивала подписчикам видеотуры по своим роскошным особнякам в Макао и показывала дорогие украшения. В Douyin на нее были подписаны 2,3 миллиона пользователей.

Еще один знаменитый блогер, чью пропажу обсуждают в соцсетях, — 25-летний Бо Гунцзы из Шанхая, за которым в Douyin следили более 3 миллионов подписчиков. Он стал известен благодаря роликам, в которых хвастался сумками люксового бренда Hermes, дизайнерской одеждой и дорогими машинами. Например, на 25-й день рождения блогер купил изготовленный на заказ автомобиль Rolls-Royce Cullinan.

Путешествуя первым классом, Бо Гунцзы делал покупки в люксовых магазинах по всему миру, особенно увлекаясь продукцией Hermes Financial Times



«Искаженные ценности»

Аккаунты Ван Хунцюаньсина, Баоюй Цзяцзе и Бо Гунцзы практически одновременно — 21 мая — пропали из всех главных китайских соцсетей. «Их страницы в Douyin, Weibo, Xiaohongshu и на нескольких других платформах теперь заблокированы», — утверждает китайское медиа Sixth Tone. Отмечается, что соцсети не назвали конкретных причин такой меры и сослались на нарушение блогерами установленных на площадках правил.

Заблокировали в Китае и других блогеров. Издание Financial Times утверждает, что их количество составило несколько десятков.

Внезапное исчезновение блогеров принялись обсуждать платформе Weibo, где посвященный ситуации хештег собрал больше 210 миллионов просмотров. Поклонники признались, что расстроены из-за случившегося. «Ван Хунцюаньсин — действительно обеспеченный человек, и благодаря ему я познакомился со многими дорогостоящими товарами, о которых никогда ранее не знал», — посетовал один из комментаторов



Однако многие пользователи признались, что рады блокировке богатых блогеров, поскольку такой контент их раздражал. «Деятельность интернет-звезд должна надлежащим образом регулироваться», «Подобные искаженные ценности могут негативно влиять на молодое поколение», — заявили они в комментариях.

Порадовались блокировке даже некоторые коллеги-блогеры. Так, бывшая бьюти-блогерша Лайла Лай, на которую в Douyin было подписано более миллиона человек, назвала контент заблокированных звезд, хвастающихся богатством, далеким от реальности. По ее мнению, интерес к таким роликам в итоге вызвал в стране опасения, что молодые люди начнут ставить избыточное потребление и материализм выше учебы.

Однако мы также нуждаемся в том, чтобы наша экономика лучше развивалась и люди могли испытывать большее удовлетворение и счастье, а не просто искали психологический комфорт с помощью интернета Лайла Лай блогерша



Китайский интернет-регулятор объявил о борьбе с показной роскошью

Такие опасения у китайских властей действительно были: блокировку блогеров связывают с кампанией, которую Государственная канцелярия интернет-информации КНР анонсировала в апреле. Тогда регулятор сообщил, что будет бороться с блогерами, которые хвастаются роскошной жизнью, потому что подобный контент направлен на удовлетворение низменных запросов общества.

Уже 15 мая крупнейшие китайские интернет-платформы, включая Tencent, Douyin, Kuaishou, Weibo, Bilibili, Xiaohongshu и Little Red Book, сообщили, что стали ограничивать контент, продвигающий «негативные ценностные установки», «экстравагантность и расточительство», а также «показное богатство и материализм».

Соцсеть Douyin тогда заявила, что за неделю заблокировала 11 аккаунтов, попавших под новые ограничения. Little Red Book отчиталась о блокировке 383 профилей, а Weibo — 27 аккаунтов. Платформы в общей сумме удалили около 10 тысяч постов с демонстрацией богатства



Вообще говоря, этот виток борьбы с показной роскошью стал не первым для Государственной канцелярии интернет-информации КНР. В 2021 году ведомство уже запрещало звездам демонстрировать роскошь в своих соцсетях и публиковать слухи и фейки. Вместо этого китайских блогеров призывали продвигать социалистические ценности и поддерживать правопорядок.

А в 2022 году китайские власти выпустили похожий кодекс поведения для стримеров. В списке того, что делать запрещено, тоже было выставление богатства напоказ.

СМИ связали новые ограничения с экономическом спадом в Китае

По мнению доцента кафедры цифровой среды Китая в Лейденском университете Карвина Морриса, новые ограничения для блогеров связаны с непростой экономической ситуацией в Китае.

Вероятно, многие люди и впрямь считают такой контент вульгарным, особенно в период экономического спада. Так что подобные меры позволяют органам власти выглядеть более нравственными и порядочными Карвин Моррис доцент Лейденского университета в Нидерландах



Хотя рост ВВП Китая в первом квартале 2024 года составил около пяти процентов в годовом выражении, по мнению аналитиков, другие показатели говорят о том, что в действительности ситуация не так оптимистична. Из-за этого власти Китая более остро реагируют на любые возможные источники, провоцирующие недовольство, считают эксперты

При этом американское издание NBC News считает, что экономический спад в Китае особенно тяжело отразился на среднем классе. Многие молодые люди, которым приходится тяжело в условиях высокой конкуренции на рынке труда, с высокой долей вероятности задумаются именно о карьере блогера — единственной доступной для них работе.