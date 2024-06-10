СМИ: Европа может сократить поддержку Украины после выборов в ЕП

Политика партий, которым на выборах в Европарламент досталось большинство голосов, приведет к существенному сокращению поддержки Украины, предположил политолог Тимоти Гартон Эш в статье для The Guardian.

По его данным, правые партии разрозненны, придерживаются различных взглядов на украинский кризис и пути его разрешения. Вместе с тем, заметил он, их влияние в области поддержки Украины будет негативным.

«В ФРГ около 25% голосов избирателей досталась партиям, борющимся за ту картину мира, которая фактически означает капитуляцию Украины», — пояснил Эш.



Политолог уточнил, что ни одна из партий так называемых «евроскептиков» не пойдет на кардинальные меры. Но они будут жестко ограничивать иммиграцию, активно противостоять «зеленым» и уменьшать военную и финансовую поддержку Владимира Зеленского.

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Эксперт отметил, что в ближайшее время между партиями начнутся переговоры о создании коалиций и альянсов. Он признал, что с ужасом ждет предстоящих «торгов».

«Теперь я с некоторым ужасом жду недель торга в ЕС: какая партия с какой другой партией «ложится в постель»? Кто получит какую высшую должность?», — заявил Эш.



По его словам, все же не следует отчаиваться, но и успокаиваться нельзя. Необходимо мобилизовать и воодушевить тех европейцев, которые «не хотят терять лучшую Европу, которая у нас когда-либо была».