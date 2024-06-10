СБ ООН принял резолюцию США по Газе

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США о поэтапном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ поддержали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.

Принятая резолюция в основном повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе. Ее проект общественности представил президент США Джо Байден. В частности, документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую «Израиль уже принял» и полностью исполнять ее условия, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов анклава, освобождение заложников, бессрочное прекращение боевых действий и реализацию «многолетнего плана восстановления» Газы.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.