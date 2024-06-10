Президент Малави распорядился найти самолет с вице-президентом

Секретарь президента Малави Лазаруса Чаквера заявил, что глава государства отдал распоряжение о начале поисково-спасательной операции по поиску самолета вице-президента страны Саулоса Чилима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Malawi24.

По словам секретаря, из-за пропажи вице-президента глава Малави даже отменил свой визит на Багамы. Согласно его распоряжению, все региональные и национальные агентства будут задействованы в немедленной поисково-спасательной операции.

«Президент Чаквера <...> отменил свой запланированный отъезд на Багамы и приказал всем региональным и национальным агентствам провести немедленную поисково-спасательную операцию для определения местонахождения самолета», — заявил он.



Напомним, что ранее с радаров пропал самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилима.