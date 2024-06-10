Прокурор по делу Хантера Байдена заявил, что смог доказать его вину

Лео Уайз, прокурор по делу о нарушениях при хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена, рассказал в ходе заседания, что смог доказать его вину. Об этом пишет телеканал CNN.

Суд рассматривает против Байдена-младшего уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. По данным следствия, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Несмотря на это, он приобрел оружие и владел им в период употребления запрещенных веществ.

Гособвинитель пояснил в ходе прений, что доказательства были «личными, неприятными и ошеломляющими». Вместе с тем, добавил он, они были «необходимы».

«Обвиняемый знал, что он употребляет крэк в инкриминируемый период», - отметил Уайз.



По его словам, Хантер Байден употреблял наркотики в течение нескольких лет, «потерял контроль над собой и стал наркоманом».

По данным телеканала, рассмотрение дела заняло неделю. На заседаниях было заслушано более 10 свидетелей, в частности, прокуратура вызвала экс-супругу Байдена-младшего, дочь Наоми, а также вдову его брата Бо.

Свидетели рассказали, что Хантер употреблял наркотики. В частности, они замечали его под воздействием запрещенных веществ в сентябре и в конце октября 2018 года.

Журналисты отметили, что Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тыс. Они пояснили, что нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, обычно не выносятся.