В США рассказали об ошибке Запада на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять свои города из-за ошибок стран Запада. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

На вопрос о том, сохранит ли Украина Одессу и Николаев, Джонсон дал отрицательный ответ. По его мнению, это может произойти из-за того, что страны Запада решили обмануть Россию с Минскими соглашениями.

«Я думаю, что они в конечном итоге возьмут их. Почему они должны доверять Западу? <...> Меркель признала, что они лгали, что они не относились серьезно к этому соглашению», — заявил Джонсон.



Ранее Ларри Джонсон сравнил уровень жизни в России и США.