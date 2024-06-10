Бывший аналитик ЦРУ сравнил уровень жизни в России и США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что уровень жизни в России выше, чем в США. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Такое заявление Джонсон сделал по итогам своей поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По его словам, после возвращения ему прислали письмо с критикой уровня жизни в России. Такое мнение он назвал «нелепым».

«В России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу в полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс», — заявил Джонсон.



Ранее на ПМЭФ прошла итоговая пресс-конференция.