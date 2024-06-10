Премьер Чехии обвинил Россию в попытке поджечь пражские автобусы

Россия стоит за сорванным поджогом автобусов в Праге. В попытке нанести ущерб городскому транспорту Россию обвинил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Reuters.

«Есть подозрения, что нападение было организовано и финансировалось, вероятно, Россией», — заявил Фиала.



В ночь с 5 на 6 июня пражская полиция задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки в автобусном гараже, когда тот пытался поджечь транспортные средства с помощью горючей жидкости. 8 июня мужчина был арестован, ему было предъявлено обвинение в терроризме.

По словам Фиалы, неудавшийся поджог городских автобусов — «часть гибридной войны, которую ведет против нас Россия». Премьер-министр добавил, что «Россия постоянно пытается посеять беспорядки, подорвать доверие граждан к нашему государству».

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