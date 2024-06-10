Польский экс-судья Шмидт прокомментировал ордер на свой арест

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Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что выданный в Варшаве ордер на его арест имеет силу только в странах Евросоюза. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Шмидт отметил, что ордер не действует на территории Белоруссии, России и многих других стран.

«Он имеет силу только в странах ЕС. Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь, в Беларуси», — написал он.



По словам Шмидта, он не получил ни одного письма по поводу обвинений его в шпионаже, хотя указал свой адрес. При этом он «стал врагом №1 для нынешнего и бывшего правительства в Варшаве из-за публично высказанной им точки зрения».

«Я говорил, что нужно вести переговоры с Россией и Беларусью, нужно возобновить нормальные отношения. С красной меткой Интерпола ничего не вышло, поэтому тоталитарное правительство в Варшаве натравило на меня политически контролируемые прокуратуру и суды», — пояснил Шмидт.



Ранее Интерпол отказался выдать запрошенный властями Польши международный ордер на арест экс-судьи. Однако его выдала Национальная прокуратура республики и объявила Шмидта в розыск. Власти Польши обвиняют его в шпионаже.