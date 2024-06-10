Украина потеряла практически всю сеть железных дорог, а большая часть электростанций выведена из строя. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works. Lenta.ru

«У украинцев почти ничего не осталось в плане железных дорог и электростанций», — поделился Макговерн. Он назвал это «быстрым и яростным возмездием» — ответом на поставки Западом вооружений, включая ракеты ATACMS и Storm Shadow. Газета.Ru

Экс-агент ЦРУ также добавил, что украинские войска не могли применять поставленное Западом оружие без прямого участия США и их союзников в НАТО, которые управляют спутниками, системами наведения и системами разведки. ФедералПресс