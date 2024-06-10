Spiegel: Зеленского разочаровало решение Китая по «саммиту мира»

Отказ властей КНР принять участие в «саммите мира» в Швейцарии сильно разочаровал Владимира Зеленского, пишут обозреватели Кристиан Эш, Матиас Гебауэр и Кристоф Гизен в статье для журнала Spiegel.

Конференция по урегулированию украинского кризиса запланирована на 15-16 июня. На нее были приглашены лидеры 160 стран мира, согласие прислали 90 глав государств и правительств.

«Отказ Народной Республики — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая», отметили авторы статьи.



Участие китайской делегации любого уровня, даже регионального, придало бы конференции больше веса, уточнили эксперты.

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По их данным, в Бюргеншток не приедут также главы государств и правительств Бразилии, Саудовской Аравии и ряда других крупных стран.

«Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле», — отметил в интервью журналу высокопоставленный немецкий дипломат.



Ранее сообщалось, что в Швейцарии составили предварительный список участников конференции.