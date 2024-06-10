В Молдавии приравняли дезинформацию к госизмене

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Газета.Ru

К госизмене приравнены переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. Авторы поправок уточняют, что враждебные действия против безопасности государства выражаются в том числе в дезинформации. Lenta.ru

Ранее бывший глава государства и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что действия Майи Санду ведут страну к войне. Российская газета