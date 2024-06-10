В КНР заявили о готовности поддерживать работу РФ в БРИКС

Китай готов вместе с Россией содействовать укреплению стратегического партнерства стран БРИКС и поддерживать председательство РФ в объединении. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

Он назвал БРИКС «важной платформой для обеспечения единства и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися государствами». По словам Ван И, данный механизм в расширенном составе сыграет «ключевую роль в создании более справедливой и рациональной системы глобального управления».

«Китай готов приложить все усилия для оказания поддержки российскому председательству в БРИКС, вместе с РФ укреплять стратегическое партнерство в объединении», — добавил он.



Также Ван И отметил, что Пекин вместе с Москвой намерены содействовать усилению позиций стран глобального Юга и способствовать продвижению многостороннего сотрудничества и всеобщему развитию.