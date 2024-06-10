Премьер Польши отреагировал на взрыв оружейного завода

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал взрыв оружейного завода «Меско» на юге страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Туска, власти Польши не рассматривают версию подрыва завода «внешними силами». Также отмечается, что правоохранительные органы страны выясняют истинные причины произошедшего.

«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — заявил он.



Стало известно, что производил взорвавшийся в Польше завод

Напомним, что ранее в центре ракетного топлива завода «Меско» в Свентокшиском воеводстве Польши произошел мощный взрыв. В результате один человек погиб, еще один пострадал.