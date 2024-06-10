В ЮАР оценили перспективы переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия России будут «театром», а не миротворчеством. Такое мнение выразила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в беседе с RT.

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«Я не уверена, что они достигнут того результата, на который надеются. По нашему мнению, было бы лучше, если бы встреча состоялась на уровне официальных властей между Россией и Украиной, а после этого можно сделать шаг к более крупной конференции», — заявила Пандор.



По ее мнению, сейчас стоит приложить максимальные усилия для того, что бы в переговорах приняли участие обе стороны конфликта.

Китай призвал созвать новую мирную конференцию по Украине

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он ожидает склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом.