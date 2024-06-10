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В пригороде Харькова сотрудник военкомата избил мужчину и защищавшую его женщину

Драка с участием сотрудника военкомата произошла в пригороде Харькова на северо-востоке Украины. Военком избил мужчину и вставшую на его защиту женщину.

Как сообщило украинское издание «СТРАНА.ua», инцидент произошёл в городе Мерефе. Мужчина в военной форме несколько раз ударил оппонента кулаком, после чего переключился на, предположительно, мать гражданского.

Ранее сообщалось, что житель Киева подрался с сотрудником военкомата при попытке мобилизации.

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