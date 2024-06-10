Польша создаст на границе с Белоруссией буферную зону

Польское правительство утвердило постановление о возвращении на нескольких участках границы с Белоруссией буферной зоны глубиной от 200 метров до 2 километров, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Российская газета

«Мы утвердили постановление о специальной зоне на границе с Белоруссией», - сообщил Туск на пресс-конференции, трансляция которой ведется в социальных сетях его канцелярии. По его словам, протяженность этой зоны будет несколько десятков километров, а глубина составит от 200 м до 2 км на некоторых участках. ТАСС

Государственная граница между Белоруссией и Польшей имеет протяженность в 398 км. Газета.Ru