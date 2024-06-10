США и Польша создали новую «коммуникационную группу» по Украине

Власти США и Польши договорились о создании коммуникационной группы, основной задачей которой станет продвижение повестки о событиях, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. News.ru

По данным Госдепа США, коммуникационная группа по Украине будет базироваться в Варшаве. Она якобы будет оказывать поддержку Киеву «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве». RT на русском

Кроме того, США и Польша подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с иностранной дезинформацией. ТАСС