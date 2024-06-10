Китай призвал созвать новую мирную конференцию по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв мирной конференции по Украине, на которой будет присутствовать Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Ван И сделал во время своего выступления на заседании глав МИД стран БРИКС, которое состоялось в Нижнем Новгороде. По его словам, Китай выступает за проведение такой конференции, которую признает и Украина, и Россия.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — заявил он.



Ранее Ван И назвал основные цели Китая и России.