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Россия открыла новый фронт в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении приграничного села Рыжевка. Что это означает в рамках спецоперации и можно ли говорить о начале наступления в Сумской области, разбиралось издание «Царьград».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей», подвергавшихся «издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Весной этого года российские войска перешли в наступление в Харьковской области и 11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов.

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Евро рухнул после выборов во Франции

Евро упал до самого низкого уровня за месяц после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и досрочном голосовании после выборов в Европейский парламент. Данное решение было принято на фоне поражения его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент.

Единая валюта упала на 0,5% вместе с фьючерсами на европейские акции и французскими облигациями, сообщает Bloomberg.

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В Казахстане высказались об участии страны в саммите по Украине

МИД Казахстана пока не может обнародовать информацию о возможном участии республики в саммите по Украине в Швейцарии. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

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Стало известно, что производил взорвавшийся в Польше завод

Польский завод Mesko, где в понедельник прогремел мощный взрыв, производил оружие для украинской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт производственного комплекса.

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В ООН передали основания для проведения трибунала над Киевом

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на заседании комиссии Госдумы по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима заявила, что российская сторона передала ООН доклад о военных преступлениях Украины. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в документе представлен список детей, погибших и пострадавших при обстрелах ВСУ.

В конце мая Министерством иностранных дел в ООН переданы списки российских детей, которые погибли от обстрелов снарядами НАТО с 2014 года, — отметила Святенко.



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В России назвали цели визита Путина в Северную Корею и Вьетнам

Поездки президента России Владимира Путина в страны Азии, которые являются нашими соседями, преследуют одну цель — укрепление отношений и насыщение их конкретикой, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Цели визита российского лидера в Северную Корею и Вьетнам он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«В противовес различного рода санкционным и прочим затеям Запада мы активно развиваем со своими соседями отношения, которые призваны, во-первых, укрепить экономику, гуманитарные контакты и, вообще, взаимное понимание на международной арене. Этому посвящены визиты нашего президента», — поделился сенатор.



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Больной раком Карл III напрямую пригрозил сыну

Больной раком король Великобритании Карл III напрямую попросил младшего сына, принца Гарри, прекратить разглашать секреты королевской семьи. Об этом заявил королевский биограф Том Куинн в эксклюзивном интервью Daily Mirror.

«Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или брате и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то, и ты не подчинишься — будут последствия», — сказал Куинн.



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Украина решила спрятать истребители F-16 за границей

Несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов, передает издание «Цензор».

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В Москве под окнами многоэтажки нашли тела матери и сына-подростка

В Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела двух человек, сообщает Telegram-канал Mash. Скорую помощь и полицию на место ЧП вызвали прохожие.

По данным Mash, погибшие — женщина 45–50 лет и ее 14-летний сын. Telegram-канал Baza уточняет, что тела обнаружили на территории ЖК «Долина Грез» в районе Крылатское. По данным Baza, подростку 16, а не 14 лет.

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Суд признал виновной в мошенничестве шестикратную чемпионку мира по биатлону

© Пресс-служба IBU

Итальянский суд признал виновной в мошенничестве французскую биатлонистку шестикратную чемпионку мира Жулию Симон.

Как сообщает La Stampa, расследование вёл совместный центр сотрудничества полиции и таможни Модены (Италия). Спортсменку обязали возместить ущерб, который равен € 1000. По данным следствия, Симон украла средства с карты потерпевшей, которой является другая французская биатлонистка олимпийская чемпионка — 2022 Жюстин Бреза-Буше.

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