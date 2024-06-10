В Польше ужесточат оказание помощи беженцам с Украины

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины, прибывшим в страну с марта 2022 года, в котором прописаны более жесткие требования для получения ими льгот и компенсаций. Об этом пишет портал Bankier.pl.

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Законопроект предусматривает продление до 30 сентября 2025 года срока легального пребывания граждан Украины, прибывших в Польшу после начала специальной военной операции России.

Однако вводятся ограничения на предоставление льгот. В частности, пособие на детей теперь увязано с обучением ребенка в польском образовательном учреждении, а не дистанционно в украинской школе.

Также ряд льгот привязан к предъявлению действующего украинского паспорта.

«Кроме того, закон изменяет срок подачи заявления на получение номера PESEL со статусом UKR с 30 дней со дня прибытия на территорию Республики Польша на «сразу после прибытия», - отмечает портал.



Также с 1 июля компенсация проживания и питания для беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможна только «на основании подписанного договора с местным воеводой или органом местного самоуправления».

Ранее опросы Варшавского университета показали, что готовность поляков помогать украинцам снижается. Чаще всего против помощи высказываются молодые жительницы Польши - женщины до 29 лет. Они опасаются слишком большой конкуренции на рынке труда и проблем на «брачном рынке».

По состоянию на начало августа 2023 года в Польше находились около 1,2 миллиона украинских беженцев. Большинство из них - женщины.