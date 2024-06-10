Больной раком Карл III напрямую пригрозил сыну
Больной раком король Великобритании Карл III напрямую попросил младшего сына, принца Гарри, прекратить разглашать секреты королевской семьи. Об этом заявил королевский биограф Том Куинн в эксклюзивном интервью Daily Mirror.
«Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или брате и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то, и ты не подчинишься — будут последствия», — сказал Куинн.
Он отметил, что принц Гарри постоянно жаловался на то, как с ним обращались родные до отъезда в США, чтобы Карл III и принц Уильям признали вину и извинились.
«Гарри просто не понимает, что разговор тет-а-тет может сработать. А публичные жалобы только усугубляют ситуацию. В случае с Гарри это означает, что рвется все больше связей с его прошлым», — заявил эксперт.
В 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.
В частности, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в 2021 году принц Гарри с супругой заявили, что некий член королевской семьи допустил расистские высказывания в их адрес. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.
Ранее один из бывших сотрудников Букингемского дворца назвал главное препятствие для возвращения принца Гарри в британскую королевскую семью. По словам источника, его главным врагом на родине является старший брат — принц Уильям.