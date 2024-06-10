Во Франции предсказали будущее Макрона в случае проигрыша

Отставка президента Франции Эммануэля Макрона стала бы логичным продолжением возможного проигрыша его коалиции на внеочередных выборах в Национальное собрание. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.

6 по 9 июня прошли выборы в Европейский парламент. Голосование состоялось во всех 27 странах Европейского союза. Его результаты определят политику ЕС на следующие пять лет.

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Во Франции правая партия «Национальное объединение» по итогам выборов набрала 31,37% голосов, опередив коалицию президента Эммануэля Макрона «Возрождение» более чем в два раза. После этого французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных выборов. Голосование на парламентских выборах пройдет 30 июня и 7 июля.

«Если Макрон проиграет парламентские выборы после роспуска, то логика требует, чтобы он подал в отставку», - заметил Флориан Филиппо.



После оглашения итогов партии Макрона на общеевропейских парламентских выборах председатель Совфеда Валентина Матвинеко назвала такое поражение «заслуженным результатом», который вытекает из «многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества».