В Канаде растет паника из-за депутатов-иноагентов

Официальная Оттава охвачена растущей паникой в связи с информацией о «иностранных агентах», обосновавшихся в канадском парламенте. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что комитет по национальной безопасности и разведке парламента Канады опубликовал доклад, в котором утверждается, что законодатели могли помогать иностранным субъектам вмешиваться в политические и электоральные кампании страны.

В документе подчеркивается, что неназванные депутаты получают указания от иностранных дипломатов влиять на своих коллег или дела парламента в интересах третьего государства. Перед публикацией доклад был подвергнут цензуре, утверждает издание.

По словам лидера оппозиционной партии консерваторов Канады Пьера Пуальевра, правительство должно назвать имена подозреваемых депутатов.

До этого в правительстве Канады заявили, что более сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов якобы представляют «угрозу» для национальной безопасности страны.