Что известно о кандидатах в президенты Ирана

В Иране стартовала предвыборная кампания. 28 июня в стране пройдет голосование, по итогам которого станет известно, кто займет кресло президента ИРИ. В отличие от многих других стран в исламской республике президент является не главой государства, а главой правительства, поскольку должность премьер-министра была упразднена еще в конце 1980-х.

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Свои кандидатуры на этот пост выдвинули десятки претендентов, однако многие не смогли пройти даже регистрацию, поскольку не соответствовали ряду условий, обозначенных избирательной комиссией. Окончательный же список определили МВД и Совет стражей конституции, которые провели свою проверку на соответствие определенным требованиям, обладают ли кандидаты достаточной квалификацией, чтобы занять кресло президента. На этом этапе свое слово мог сказать и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Он вправе отвергнуть любую кандидатуру даже без объяснения причин.

Как бы то ни было, отбор прошли шесть претендентов: Мустафа Пурмохаммади, Амир Хоссейн Газизаде-Хашеми, Масуд Пезешкиян, Саид Джалили, Алиреза Закани и Мохаммад Багер Галибаф. Все они опытные политики, занимавшие или все еще занимающие высокие должности.

В ближайшем будущем они встретятся на теледебатах, где расскажут о своих планах по управлению страной.

Так что же о них уже известно:

Мустафа Пурмохаммади

Его карьера на всем протяжении была связана с охраной порядка и безопасностью. 63-летний политик получил образование в области юриспруденции, работал прокурором. В 1987 году он стал заместителем министра разведки, возглавлял управление контрразведки, затем внешнеполитическое управление. В конце 1990-х Пурмохаммади исполнял обязанности заместителя министра информации. В 2005 при президенте Махзмуде Ахмадинежаде он стал министром внутренних дел, а в 2013-м уже при Хасане Рухани - главой министерства юстиции. Пробовал Пурмохаммади побороться и за президентское кресло. Свою кандидатуру он выставлял в 2013 году, но затем вышел из гонки, поддержав другого претендента Манучехра Моттаки. В последние годы он преподавал юриспруденцию.

Амир Хоссейн Газизаде-Хашеми

До того, как прийти в политику, Газизаде-Хашеми занимался медициной. Он был оториноларингологом и хирургом, возглавлял Университет медицинских наук Семнана. С 2008 по 2021 годы он был депутатом парламента, в том числе занимал кресло вице-председателя Межлиса. Три года назад уже выставлял свою кандидатуру во время выборов президента Ирана и занял четвертое место по итогам голосования. В последние годы Газизаде-Хашеми возглавлял Фонд по делам мучеников и ветеранов, был вице-президентом.

Масуд Пезешкиян

Еще один врач, ушедший в политику. Медициной Пезешкиян заинтересовался во время прохождения военной службы, выучился на кардиохирурга, в течение семи лет был ректором Тебризского университета медицинских наук. В 2001-2005 годах Пезешкиян занимал кресло министра здравоохранения и медицинского образования в кабинете президента Мохаммада Хатами. С 2008 года и по сей день он является депутатом иранского парламента от города Тебриз.

Саид Джалили

В молодости во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг. он ушел добровольцем на фронт. В ходе боевых действий потерял часть правой ноги и оставшуюся часть войны занимался вопросами логистики. После окончания боевых действий Джалили занялся преподавательской деятельностью, практически одновременно пришел на работу в МИД Ирана.

В середине 1990-х гг. он занимал должность директора инспекционного управления министерства. В 2001 году Джалили был назначен старшим директором по политическому планированию в канцелярии верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, в 2002-м стал членом Высшего совета национальной безопасности. При президенте Махмуде Ахмадинежаде он занял кресло заместителя министра иностранных дел по делам Европы и Америки, одновременно являясь советником президента. В 2007 по 2013 гг. Джалили отвечал за международные переговоры по ядерной программе Ирана, а затем стал представителем духовного лидера Ирана в Совете безопасности. В 2013 году он также боролся за кресло президента и занял третье место. Еще раз попытал он удачу в 2021 году, но в итоге отказался от участия в пользу Эбрахима Раиси.

Алиреза Закани

Действующий мэр Тегерана изначально строил карьеру в медицинской сфере. Он окончил Тегеранский университет медицинских наук, получил докторскую степень, преподавал. В 2004-2016 гг. и в 2020-2021 гг. был членом парламента Ирана. До сегодняшнего дня он трижды пытался стать президентом ИРИ. Свою кандидатуру он выставлял в 2013, 2017 и 2021 годах. Но в первых двух случаях не смог пройти проверку, которую проводил Совет стражей конституции, а на третий раз снял свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси.

Мохаммад Багер Галибаф

Начинал он как военный, уже в 19 лет стал одним из командиров сил обороны во время ирано-иракской войны, в 22 года был командующим Насрскими войсками и в итоге дослужился до одного из высших командиров Корпуса стражей исламской революции. В 1998 году он стал командующим Воздушно-космическими силами КСИР. Однако уже через год был назначен начальником полиции, в этом качестве он провел ряд реформ. В 2005 году Галибаф ушел в отставку, чтобы баллотироваться на должность президента Ирана. После поражения в борьбе за президентское кресло стал мэром Тегерана. Впрочем, попыток он не прекратил и еще дважды выставлял свою кандидатуру на должность президента - в 2013 и 2017 годах. И снова неудачно. Нынешняя попытка станет четвертой по счету.