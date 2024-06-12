Reuters: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение об освобождении заложников, представленное американским президентом Джо Байденом.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на израильского чиновника.
ХАМАС заявил о готовности к соглашению с Израилем
«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС… ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — сказал представитель Израиля.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ХАМАС обещало освободить удерживаемых россиян.