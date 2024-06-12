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Reuters: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение об освобождении заложников, представленное американским президентом Джо Байденом.

ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
© РИА Новости / Тарек Альян

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на израильского чиновника.

ХАМАС заявил о готовности к соглашению с Израилем

«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС… ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — сказал представитель Израиля.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ХАМАС обещало освободить удерживаемых россиян.

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