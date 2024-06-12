ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение об освобождении заложников, представленное американским президентом Джо Байденом.

© РИА Новости / Тарек Альян

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на израильского чиновника.

ХАМАС заявил о готовности к соглашению с Израилем

«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС… ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — сказал представитель Израиля.



Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ХАМАС обещало освободить удерживаемых россиян.