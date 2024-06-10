Молдавии прочат судьбу Украины

Вероятность повторения в Молдавии «украинского» сценария с государственным переворотом сохраняется, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший президент республики Игорь Додон. Он признал, что это противоречит национальным интересам страны. Политик уверен, что возможность госпереворота в Молдавии зависит от исхода конфликта на Украине.

Есть такой сценарий, да, это противоречит нашим национальным интересам, но я думаю, что это будет зависеть от ситуации на Украине. Ну, в зависимости от того, каким будет продвижение на Украине, мы поймем, что произойдет в Молдавии, — заявил Додон.



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Ранее политик выразил уверенность, что Украина до сих пор не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион является частью Молдавии. По словам Додона, для атаки Киеву необходимо согласие со стороны Кишинева.

До этого экс-президент Молдавии заявил, что действия нынешней главы государства Майи Санду ведут страну к войне. Додон подчеркнул, что последние год-полтора она поощряет учения НАТО на территории республики. Кроме того, Санду осуществляет транзит непонятных грузов из Румынии и стран Альянса на Украину.