Варшавский суд выдал ордер на арест уехавшего в Белоруссию судьи

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который в мае выехал в Белоруссию и заявил о своем несогласии с политикой польских властей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши, его подозревают в шпионаже.

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Напомним, что 6 мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Москвы и Минска, а также будет просить политического убежища у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Польша начала проверку в отношении сбежавшего в Минск судьи

Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией. Генпрокуратура начала проверку на шпионаж. В результате Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности. Он также одобрил его задержание и временный арест.

Ранее Варшава также обратилась за помощью в Интерпол, однако тот отказался разыскивать Шмидта. Там объяснили, что организация не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности какой-либо страны, которые квалифицируются как политические преступления.