СМИ: зачем Зеленский дал интервью «тщательно отобранным» журналистам
Владимир Зеленский дал интервью «тщательно отобранным» оппозиционным журналистам из Центральной Азии, рассказал «Царьград». Канал назвал интервью «фарсом», восхваляющим немногочисленных наемников ВСУ из этого региона.
Президент Украины заявил, что Москва использует ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности), чтобы влиять на центральноазиатских соседей. В МИД Казахстана это интервью раскритиковали, назвав «больше эмоциональным, чем рациональным».
По версии «Царьграда», интервью стало «своего рода асимметричным ответом» на визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, завершившийся днем ранее. Телеканал обратил внимание на реплику журналиста из Киргизии, заявившего о своих согражданах, которые присоединяются к ВСУ и «чувствуют себя полноценными гражданами Украины». В статье «Царьграда» утверждается, что интервьюерами Зеленского стали «тщательно отобранные» граждане Средней Азии из оппозиционных СМИ - во время беседы они нередко упоминали участие своих соотечественников в конфликте на стороне ВСУ.
«Это был своего рода фарс, так как, вообще-то, во-первых, почти каждая республика Средней Азии на самом деле занимает как минимум нейтральную позицию по этому конфликту (а как максимум - неофициально поддерживает Россию), а во-вторых, наемничество в большинстве этих стран - это уголовное преступление», - подчеркивает телеканал.
«Царьград» отмечает, что приглашенные журналисты пытались выдать действия меньшинства «едва ли не за признак общенациональной поддержки Киева». По данным канала, некоторые из этих журналистов участвовали в проукраинских митингах и регулярно публикуют видео в поддержку Украины.
Источник «Царьграда» в силовых структурах заявил, что из постсоветских республик в украинские добровольческие батальоны попадают лишь «свихнувшиеся нацисты». Эти люди нередко бегут на Украину, спасаясь от преследования на родине или в России, отмечает канал.