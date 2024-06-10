Бывший глава ИГ* подвергся «сексуальным пыткам» в военной тюрьме США

Бывший глава группировки «Исламское государство»* (ИГ*, организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакрра аль-Багдади подвергался «сексуальным пыткам» в американской тюрьме в Ираке. Об этом в интервью BBC News заявила его вдова Умм Худайфа.

© DPA/TACC

На данный момент женщина содержится в иракской тюрьме в Багдаде. Во время общения с журналистами она заявила, что ее муж был «консервативным, но экстремистским человеком». Его серьезно изменило годичное заключение в лагере Букка в 2004 году — тогда его арестовали за основание воинствующей суннитской группировки для борьбы с американскими войсками в Ираке.

По словам Худайфы, после освобождения у ее мужа появились «психологические проблемы». Аль-Багдади стал вспыльчивым, часто впадал в гнев. Он заявил супруге, что «столкнулся с чем-то, чего нельзя понять». Вдова считает, что в заключении «он подвергался сексуальным пыткам».

Напомним, что Абу Бакра Аль-Багдади убили во время военного рейда США на севере Сирии в октябре 2019 года. Умм Худайфа находится под следствием по подозрению в причастности к сексуальному порабощению похищенных женщин. Вместе с тем она отвергает обвинения, утверждая, что и сама пыталась бежать от ИГ*.

* организация признана террористической и запрещена в России