Названы причины поражения партии Макрона на выборах в Европарламент

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» проиграла на выборах в Европарламент из-за социальной политики и непопулярных законопроектов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» назвал причины поражения политической силы.

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"Макрон потерпел серьезное поражение, но все социальные опросы, которые проходили весной, показывали, что его партия проиграет. Это было связано с тем, что в последний год-полтора во Франции принимались непопулярные меры социального характера". Николай Топорнин, политолог



«Я могу напомнить только один закон о пенсионной реформе, который поднял планку пенсионного возраста и который в штыки встретили французские профсоюзы. Потом была реформа, связанная с миграцией и правом на убежище. Этот закон разделил нацию на несколько частей — кто-то принял закон, кто-то его в штыки воспринял, потому что посчитали, что это наступление на демократические права и свободы, а это во Франции такая священная корова. Плюс очевидны были недовольства фермеров с зеленой повесткой. Очень много было непопулярных мер, которые привели к тому, что французы стали негативно относиться и к его партии», — объяснил политолог.



По мнению специалиста, решение Макрона провести в ближайшее время внеочередные парламентские выборы связано с его демократической позицией.

«В результате этих выборов Макрон принял эмоциональное решение, хотя оно не диктовалось такой строгой необходимостью назначить выборы буквально на 20 июня. Макрон поступил как честный француз, он всегда говорил, что демократия, права человека и свободы — это самое важное, чем гордится Франция. А раз я проиграл, то надо французам на внутренней арене высказаться, что они думают по поводу правительства и ситуации в стране», — сказал он.



Президент Франции Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание, и назначил досрочные выборы, первый тур которых намечен на 30 июня. За несколько минут до обращения Макрона глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, которая побеждает во Франции на выборах в Европарламент, призвал провести новые парламентские выборы в стране.