«Мусорная война» КНДР и Южной Кореи: что еще придумал Пхеньян

КНДР может совместить отправку в Южную Корею воздушных шаров с мусором и возобновление вещания с помощью громкоговорителей в приграничной зоне. Об этом пишет южнокорейское издание Рёнхап.

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За последнее время КНДР отправила на территорию Южной Кореи более 1,5 тысяч воздушных шаров — к ним были прикреплены пакеты с мусором и навозом. Северокорейское агентство ЦТАК заявляло, что в общей сложности на территорию соседней страны направили не менее 15 тонн мусора в качестве ответа на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) предупредил, что в приграничном районе «обнаружены признаки того, что Север устанавливает громкоговорители возле границы, но радиовещание пока не ведет».

При этом сам Сеул накануне запустил громкоговорители, а в ночь Пхеньяном в ответ на это было выпущено около 310 воздушных шаров с мусором. В JCS отметили, что дополнительные трансляции будут «полностью зависеть» от действий КНДР.

В свою очередь сестра главы Северной Кореи, высокопоставленная чиновница Ким Ё Чжон предупредила, что Южная Корея столкнется с «новым противодействием», если продолжит рассылать антипхеньянские листовки и транслировать передачи по громкоговорителям через границу.

КНДР было по меньшей мере три десятка громкоговорителей, которые вещали в приграничной зоне в рамках психологических операций, но все они были демонтированы после межкорейского саммита 2018 года, напоминает РИА Новости.