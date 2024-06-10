Политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты недавних выборов в Европарламент и ответил на вопрос касательно возможных изменений в европейской политике после состоявшегося голосования.

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заняла первое место на выборах в Европарламент, проходивших в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП. Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии». После выборов в Кремле заявили, что видят рост популярности правых партий в Европарламенте.

В ходе выборов в Европарламент не произошло никаких серьезных неожиданностей, и они не продемонстрировали «ничего революционно нового», считает политолог.

Мы видим усиление правых, но это не означает, что политика Европы будет как-то меняться и что Европарламент как институт будет менять свою риторику. Такие большие демократические институты, которые предполагают избрание людей, довольно инертны. И поскольку в Европе достаточно долго раскручивался определенный идеологический посыл, поскольку там достаточно долго пропагандировались ценности европейской идентичности, то, соответственно, общество по запланированной программе и выдало ту реакцию, которую от него ожидали. Если кто-то ожидал изменений в широких слоях населения из-за наличия экономического давления и политических сдвигов, то здесь можно отметить, что подобного рода изменения после выборов, например, в Европарламент происходят очень медленно. Мы их увидим еще нескоро. Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что Европа продолжает взятый ей ранее политический курс, подчеркнул эксперт.

«В Европе просто происходит некое местное уточнение политических позиций, которое ничего радикально не меняет. Да, мы видим, что ситуация немного поменялась в Венгрии, что некоторые телодвижения происходят во Франции и в Австрии, но картинка для всей Европы не меняется. Европа по-прежнему едина, в устах Европарламента она по-прежнему обладает единым европейским голосом», - отметил специалист.



Отвечая на вопрос о значении голосования непосредственно для президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, партии которых показали неудовлетворительные результаты на выборах, эксперт отметил, что «их позиции в известном смысле несколько ослабли».

«Но тут не стоит забывать о том, что выборы в Европарламент – это все-таки сложная модель. Там голосуют не совсем так, как на национальных выборах, там голосуют не за те же политические силы. Соответственно, эти выборы не напрямую показывают ослабление позиций Макрона и Шольца, но они являются сигналом, говорящим о том, что их риторика не сегодняшний день воспринимается несколько хуже, чем раньше. В связи с этим во Франции уже были инициированы дальнейшие политические действия, за которыми мы будем наблюдать с интересом, а в Германии, думаю, все будет происходить несколько дольше и сложнее. Но, повторюсь, это вряд ли сейчас глобально повлияет на общую риторику на европейском уровне. Произошедшее с Макроном и Шольцем – это история национального уровня, это история о том, как что-то будет меняться и уточняться внутри отдельных государств», - заявил эксперт.



Результаты прошедших выборов не должны отразиться на уровне поддержки Украины со стороны Европы, добавил политолог.

«В первую очередь это связано с тем, что соответствующие вопросы — это не совсем повестка Европейского парламента, который в большей степени является декларативным органом, который массово что-то высказывает и не более. Основные решения здесь все-таки лежат на стороне Еврокомиссии, на стороне Европейского Совета и ряда других органов. Поэтому здесь надо смотреть на вышеуказанные институты, а там ничего не поменялось. Более того, позиция [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен даже несколько усилилась за счет дополнительной поддержки со стороны политических сил в Европарламенте», - заключил Леви.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, ранее заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.