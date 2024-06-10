НАТО захотело вложить миллионы евро в боевых роботов

Технологический фонд НАТО (NIF) поддержал финансами немецкого производителя автономных боевых роботов ARX Robotics. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на руководство стартапа, в общей сложности Североатлантический альянс вложил в компанию 9 млн евро.

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Эта сумма стала рекордной для первого этапа сбора средств среди европейских оборонных компаний. В публикации агентство подчеркивает, что альянс выделил организации больше половины от имеющихся у него средств.

Гендиректор ARX Robotics Марк Витфельд считает, что разрабатываемые стартапом роботы смогут повысить возможности вооруженных сил западных стран, однако лишь при их массовом производстве. Пока что они представляют собой обычные наземные машины, которые могут адаптировать для различных сценариев: стрельбы, транспортировки или эвакуации раненых.

Представитель NIF Крис О’Коннор отметил, что использование дешевых дронов во время конфликта на Украине доказало, насколько важны подобные технические средства во время ведения боевых действий. Кроме того, для таких систем необходима разработка искусственного интеллекта, который бы сделал их автономным, однако это О’Коннор считает лишь вопросом времени.