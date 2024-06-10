Обзор иноСМИ: непроверенное оружие для Украины и «фиаско» Сунака

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В Белоруссии задержали делавших бомбы школьников

КГБ Белоруссии после обращения «одной из самых мощных» западных спецслужб задержал школьников, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает ОНТ.

Западная спецслужба направила КГБ информацию о Telegram-каналах, продвигающих нацистскую идеологию и поддерживающих «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). На эти каналы были подписаны белорусские подростки. В сообществах публиковали инструкции по изготовлению взрывчатки и сборке автоматов.

Финляндия передала Украине новейшее оружие для испытаний

Высокопоставленный представитель Сил обороны Финляндии Микко Хейсканен сообщил, что украинские военные тестируют некоторые из новейших технологий финской оборонной промышленности. Как пишет Yle, это оружие еще не проходило испытания.

По словам Хейсканена, некоторые переданные ВСУ вооружения настолько новые, что все еще находятся на стадии разработки. Деталей поставок он не привел. Как отмечает Yle, Финляндия входит в число крупнейших в мире доноров военной помощи для Украины. В 2023 году Хельсинки предоставил Киеву военную помощь на 1,4 миллиарда евро - это в восемь раз больше, чем в 2022 году.

Греция предупредила о больших изменениях в ЕС

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что после выборов в Европарламент произойдут изменения как на уровне государств, так и на уровне ЕС из-за усиления крайне правых партий. Об этом он рассказал в эфире канала ERT. Как отметил Герапетритис, итоги выборов в двух крупнейших европейских странах, движущих силах ЕС - Франции и Германии - «ниспровергли установленный политический порядок».

Во Франции крайне правые суммарно набирают около 37 процентов, это явное поражение партии президента Эммануэля Макрона. В Германии социал-демократы из коалиционного правительства страны заняли лишь третье место. По мнению Герапетритиса, в обеих странах можно ожидать важных изменений. Макрон уже распустил нижнюю палату парламента и назначил внеочередные выборы на 30 июня. В то же время министр отметил, что в составе Европарламента серьезных изменений не будет: правоцентристская Европейская народная партия стала еще чуть сильнее, Прогрессивный альянс социалистов и демократов сохранил свои позиции, а проевропейская группа «Обновляя Европу» осталась в тройке лидеров. Этим трем партиям предстоит выбрать руководство Еврокомиссии, которую сейчас возглавляет Урсула фон дер Ляйен.

Экс-сотрудник Госдепа оценил шансы Украины

Бывший сотрудник Госдепартамента США, экс-командир роты морской пехоты Мэтью Хо заявил, что ВСУ не смогут добиться успеха даже при постоянной поддержке Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Dialogue Works.

Хо подчеркнул, что не может представить победу Украины «просто исходя из сопоставления масштабов». Он отметил, что Украина проигрывает по всем критериям, включая демографию, промышленность, численность постоянной армии и государственные доходы. По его словам, надежда западных стран заключается в ежегодных вливаниях ста миллиардов долларов, которые не позволили бы «сдуться этому воздушному шарику».

Sky News: Сунак прячется от журналистов после «фиаско» в Нормандии

Британский премьер Риши Сунак с 7 июня отказывается общаться с журналистами, сообщает Sky News. Как отмечает телеканал, связано это с «фиаско» Сунака на торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Ради предвыборного интервью Сунак досрочно покинул Нормандию - он пропустил главную торжественную церемонию, в которой приняли участие президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Позже Сунак принес извинения и стал избегать прессы. Он больше не встречался представителями СМИ, несмотря на кампанию перед парламентскими выборами 4 июля. По прогнозам, эти выборы станут концом и премьерства Сунака, и 14-летнего правления консервативной партии.