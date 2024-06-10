США должны помогать Украине, владеющей природными ископаемыми «на 10−12 триллионов долларов», чтобы иметь в лице Киева «лучшего делового партнера», а также доступ к этим активам. Такое мнение в эфире CBS News высказал американский сенатор Линдси Грэм.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 61 млрд долларов. Принятие документа долгое время блокировалось республиканцами в Конгрессе США.

По мнению Линдси Грэма, США должны помочь Украине «одержать победу в войне, так как потерпеть поражение в ней - непозволительно».

«Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю», - подчеркнул сенатор.



Он выразил уверенность, что киевские власти сидят «на золотой жиле» и отдавать активы «на 10-12 триллионов долларов» России и Китаю «просто нелепо».

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров отметил, что Запад отказался предоставить Украине 160 млрд долларов, которые она еще в 2013 году просила на развитие экономики, но легко согласился отдать те же деньги на разрушение и умерщвление страны. Администрация США распространила в конце 2023 года в Конгрессе США данные о том, что ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине.

А президент США Джо Байден в своем обращении к нации отметил, что выделение дополнительной помощи Украине «принесет дивиденды».