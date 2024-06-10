Сноуден описал выборы в Европарламент: «серьезно наказаны»

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал результаты выборов в Европейский парламент. На своей странице в X он назвал провал правящих партий Франции и Германии, выступающих за дальнейшую военную поддержку Киева, свидетельством того, что мир устал от конфликта на Украине.

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Во Франции правая партия «Национальное объединение» по итогам выборов набрала 31,37% голосов, опередив коалицию президента Эммануэля Макрона «Возрождение» более чем в два раза. В Германии Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4%. Она уступила блоку ХДС/ХСС (30,3%), а также «Альтернативе для Германии» (15,6%).

«Выступающие за войну политики были серьезно наказаны на выборах в ЕС. Дурной знак для Байдена. Быть может, пришло время дать миру шанс», — написал Сноуден.



Напомним, что на фоне предварительных результатов Макрон заявил, что распускает Национальное собрание Франции. Он назначил внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.