В Швейцарии предложили новый мирный саммит по Украине с участием России

Власти Швейцарии планируют организовать новую конференцию по Украине после «мирного саммита» в Бюргенштоке, заявила президент конфедерации Виола Амхерд. News.ru

«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила политик. По ее словам, реальные меры по достижению и дальнейшему укреплению мира в регионе возможны лишь при условии совместных действий всех стран, в том числе России. Lenta.ru

Амхерд также заявила, что на конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 государств из Европы и Северной Америки, из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Деловая газета «Взгляд»