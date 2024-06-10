В Германии призвали распустить бундестаг

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал распустить федеральное собрание (бундестаг) и провести в Германии досрочные парламентские выборы по примеру Франции после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент. Его слова приводит NTV.

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«Этому правительству, по сути, пришел конец. И теперь оно должно быть похожим на французское: там были призывы к новым выборам, и [президент Франции Эммануэль] Макрон объявил новые выборы», — сказал он.



9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент набрала лишь 13,9 процента, что стало худшим результатом в истории.