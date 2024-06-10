90 государств зарегистрировались для участия в конференции по Украине в Бюргенштоке. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

"По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина - из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", - сказала она.



В Казахстане высказались об участии страны в саммите по Украине

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.