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Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины

Она пройдёт в Берлине 11-12 июня. О визите Ираклия Кобахидзе в столицу Германии заявила пресс-служба грузинского правительства.

Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины
© РИА Новости
«Главная цель мероприятия — мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, проведения реформ и модернизации Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конференция будет работать по четырём тематическим направлениям: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; членство в Евросоюзе и связанные с этим реформы.

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Ираклий Кобахидзе
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