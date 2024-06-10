Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины

Она пройдёт в Берлине 11-12 июня. О визите Ираклия Кобахидзе в столицу Германии заявила пресс-служба грузинского правительства.

«Главная цель мероприятия — мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, проведения реформ и модернизации Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что конференция будет работать по четырём тематическим направлениям: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; членство в Евросоюзе и связанные с этим реформы.