Представители G7 не смогли договориться о выделении Украине 50 млрд долларов кредитной помощи в связи с разногласиями по условиям предоставления средств, сообщает CNN. Деловая газета «Взгляд»

По утверждению собеседников CNN, тяжелое положение Украины напрямую влияет на необходимость выделения средств Киеву. Американские чиновники отмечают, что хотя детали плана еще не утверждены, все страны G7 согласны с «отчаянной потребностью» Украины в получении помощи и со «срочностью ситуации». Они также считают, что единство Группы семи по этому вопросу послало бы Москве сигнал, что «Россия не сможет просто переждать период последовательной поддержки Украины со стороны США и союзников». ТАСС

20 мая Financial Times писала, что США пытаются убедить союзников по G7 выделить Украине кредит под залог доходов от активов России в размере 50 млрд долларов уже этим летом. Однако источники газеты утверждают, что не все участники G7 готовы пойти на это. Против - Германия, Италия, Франция и Япония. Но Вашингтон продолжает оказывать на них политическое давление. Российская газета