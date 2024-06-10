Королевская семья Британии: ужас Кейт, ультиматум Меган

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вынуждена утешать принца Уильяма в период своей борьбы с онкологическим заболеванием, а супруга принца Гарри Меган Маркл поставила ультиматум для поездки в Великобританию. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

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Как рак изменил жизнь Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон сконцентрировала все внимание на лечении, после того как у нее диагностировали рак, сообщает издание Life & Style. Инсайдер из близкого окружения королевской семьи рассказал, что принцессе Уэльской стало все равно на то, что о ней подумают другие люди.

Сейчас Кейт занимается только теми делами, которые приносят ей удовольствие, и не заставляет себя вернуться к публичным обязанностям, потому что понимает, что это может негативно сказаться на ее лечении, отметил источник.

«Она просто очень сосредоточена на восстановлении. Принц Уильям волнуется, но она успокаивает его, утверждая, что все будет хорошо. Она даже шутит о том, сколько денег экономит на своем гардеробе, пропуская королевские мероприятия», — заявил инсайдер.



По информации источника, Кейт Миддлтон много времени проводит со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также «пытается сделать жизнь наследников максимально нормальной».

«Кейт чувствует себя ужасно из-за того, что дети волнуются за нее. Она попросила каждого из них выбрать что-то, что они могли бы выполнять все вместе», — пишет издание.



Как принц Гарри может положить конец королевским отношениям

Принц Гарри может сделать один шаг, который навсегда «положит конец» его отношениям с королевской семьей, сообщает OK!. Королевский эксперт Том Куинн рассказал о слухах, что герцог Сассекский работает над второй книгой. Она станет продолжением его скандальных мемуаров «Запасной», из-за которых Гарри поссорился с братом принцем Уильямом и отцом королем Карлом III.

«Публикация новой книги с еще большим количеством откровений о драках и издевательствах, безусловно, положит конец отношениям Гарри с семьей, хотя от этих отношений в любом случае осталось не так уж много», — уверен королевский эксперт.



При этом Том Куинн отметил, что принц Гарри стремится наладить отношения с дворцом и осознал, что плана Б не существует, когда дело касается его будущего, а также считает, что восстановление добрых связей — это путь вперед.

Какое условие поставила Меган Маркл для поездки в Британию

Супруга принца Гарри Меган Маркл отказывается летать в Великобританию вместе с мужем, так как опасается за свою безопасность и безопасность детей в стране, заявила The Telegraph королевский биограф Ханна Фернесс.

«Существует довольно тяжелая история о том, что герцогиня Сассекская и дети не вернутся до тех пор, пока не будет решена проблема их государственной охраны в Соединенном Королевстве», — отметила она.



Принц Гарри и Меган Маркл были лишены права на обеспечение безопасности силами полицейских, после того как сняли с себя королевские полномочия в 2020 году и переехали в США. В настоящее время герцог Сассекский пытается оспорить это решение в суде.