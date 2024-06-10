Сенатор из США рассказал о его предложении Зеленскому

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал власти Соединенных Штатов признать Россию государством — спонсором терроризма. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам сенатора, это стало бы «очень большим ударом» для РФ. Грэм озвучил такую идею в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который после этого «засиял, как рождественская елка».

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Политик добавил, что предложение могут не поддержать в Белом доме. Он также подчеркнул необходимость продолжать помогать Киеву всеми возможными способами, передает телеканал.

Разговоры о признании России спонсором терроризма ведутся уже не первый раз. В прошлом году глава Госдепа США Энтони Блинкен не стал соглашаться со словами сенатора Линдси Грэма о том, что госсекретарь никогда не признает РФ якобы страной — спонсором терроризма.

7 июня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов. Он анонсировал новые поставки во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже.

*Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.